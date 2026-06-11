漫画家の「平成こじらせ部屋」さんの漫画「4コマ【誘惑】」がインスタグラムで8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

見知らぬお姉さんから、「あそこがうちのマンションよ」「お姉さんと楽しいことしない？」と誘われた学生。戸惑いつつも、誘いを受けて…という内容で、読者からは「うらやましい」「自分も参加したい」「これぞイケナイ遊びだな」などの声が上がっています。

見知らぬお姉さんに誘われ、ついていくと…

平成こじらせ部屋さんは、インスタグラムで作品を発表しています。平成こじらせ部屋さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「4コマ【誘惑】」を描いたきっかけを教えてください。

平成こじらせ部屋さん「普段YouTubeを中心に、各種SNSで、『平成の懐かしい物に囲まれた部屋作り』を発信しています。本業が漫画家なので、その活動をより知っていただくために、漫画も描き始めました。ただ普通に漫画を描いてもPRにならないので、『毎回懐かしいが登場する4コマ』というハッシュタグをつけ、懐かしいアイテムや、『あるある』を登場させる縛りを設けています。今作もその一つです」

Q.平成こじらせ部屋さんも学生時代にマンション内で鬼ごっこをしたことはありますか。

平成こじらせ部屋さん「小学生の頃、大きなマンションに住んでいて、実際にやった記憶があります。エレベーターを駆使すると面白いんですよね。ただ、今思えばとても迷惑だっただろうな…と反省しております。皆さんは絶対にしてはいけません」

Q.もし作中のように、お姉さんから誘いを受けたら、どのような反応をしますか。

平成こじらせ部屋さん「そんなお姉さんがいたら逆に怖いので、逃げると思います（笑）」

Q.SNSでは、他にも今作のような4コマ漫画を描いているのですか。

平成こじらせ部屋さん「いろいろと描いています。最近は『平成一桁ガチ警部』という漫画も連載させていただくことになりました。刑事物の皮をかぶったギャグ漫画です」

Q.漫画を描くときに、どのようなことを意識していますか。

平成こじらせ部屋さん「30歳から漫画一本で生活していますが、平成こじらせ部屋のSNSアカウントでは、『懐かしい』に特化した漫画を制作することを意識しています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

平成こじらせ部屋さん「今はギャグ漫画中心ですが、皆さんに感動してもらえるようなノスタルジー系の作品も制作してみたいです」

Q.漫画「4コマ【誘惑】」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

平成こじらせ部屋さん「『私もやったことがある』『でも今やったら迷惑だよな…』などさまざまなコメントをいただきました」