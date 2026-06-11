新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）に日本初ファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優イ・ジュビン出演の人気作を全話配信中。 配信しているのは、“最上キュン”オフィスラブロマンス『先輩、その口紅塗らないで』。遺伝子検査で愛の賞味期限がわかる!? 異色のアナログ的ラブストーリー、全１話の短編ドラマ『ラブスポイラー』。悩めるアラサー女子たちのリアルな恋愛心理を描いた名作『恋愛体質~