敵地・パイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。3回の第2打席では本塁打性の大飛球を放ったものの、相手野手の好捕に阻まれた。両軍無得点の3回2死一塁。剛腕ジョーンズの99.4マイル（約160.0キロ）を左翼後方へ打ち返した。左翼・レイノルズ