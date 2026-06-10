「小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、すごくうれしくて」――。杉咲花が、多部未華子との初共演を振り返った。現場では「どっしり構えて引率していただいていた」と感謝し、その存在感を称えていた。杉咲花○杉咲花、多部未華子と初共演Prime Original 新ドラマシリーズ『クロエマ』(6月12日より世界独占配信 全5話 毎週金曜日に配信)の配信記念スペシャルイベントが9日に都内で行われ、杉咲花、多部未華子、岩瀬洋志