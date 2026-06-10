愛媛FCは10日、大木武監督が2026−27シーズンも引き続き、愛媛FCトップチームの指揮を執ることを発表した。現在64歳の大木監督は現役時代に富士通サッカー部でプレーし、1991年に現役引退した。以降は指導者としての道を歩み始め、ヴァンフォーレ甲府や清水エスパルス、京都サンガF.C.、FC岐阜、ロアッソ熊本などで指揮を執ったほか、2007年から2010年にかけては日本代表コーチも務めた。2026年から愛媛の監督に就任し、明治