Galileo Galileiのメンバーを軸に結成されたBBHFが、約2年ぶりの新作となる4曲入りEP『ATOM』を本日配信リリースした。本作について、尾崎雄貴（Vo, G）より、以下のコメントが届いている。◆◆◆◾️尾崎雄貴 コメントー星を見上げてはその星とは何なのかー自分がこの世界に生まれ落ちた意味を考える誰ともなしに一人問う、宇宙規模に想いを馳せるカオスに揉まれて咽び泣く時間なのに僕は奇妙な満足