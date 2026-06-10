レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」との期間限定コラボメニュー「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量にして、6月10日から3日間限定で販売します。【えっ！】“ハッピーパウダー”が200％量に！スゲー！牛角×ハッピーターン公式キャラクターの“焼き肉”姿も牛角は今年、創業30周年。節目の年に、