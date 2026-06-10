レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」との期間限定コラボメニュー「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量にして、6月10日から3日間限定で販売します。

【えっ！】“ハッピーパウダー”が200％量に！ スゲー！ 牛角×ハッピーターン公式キャラクターの“焼き肉”姿も

牛角は今年、創業30周年。節目の年に、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、今年50周年を迎える「ハッピーターン」とのコラボメニューを開発し、今年5月25日から「ハッピー豚カルビ」（528円、以下、税込み）、「ハッピートロ」（638円〜）、「ハッピーチキン」（528円）に加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」（319円）の4種類を販売しています。

今回の「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量は、同コラボメニューが累計8万食を突破したことを記念して、実施。「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3商品が対象となっています。実施期間は同月12日まで。コラボメニューの販売は7月5日までの予定ですが、なくなり次第終了となります。