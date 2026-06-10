お笑いコンビ「春とヒコーキ」の“バキ童”こと、ぐんぴぃがこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。今年4月に26歳で急逝したお笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、亡くなる数日前にぐんぴぃらと撮影した秘蔵映像を公開した。 【写真】バキ童チャンネルで大暴れする洋平さん相方・国京も笑顔 洋平さんは芸歴6年目のお笑い芸人で、金髪リーゼントという特徴的な髪形がトレードマークだった。相