お笑いコンビ「春とヒコーキ」の“バキ童”こと、ぐんぴぃがこのほど、自身のYouTubeチャンネルを更新。今年4月に26歳で急逝したお笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、亡くなる数日前にぐんぴぃらと撮影した秘蔵映像を公開した。



【写真】バキ童チャンネルで大暴れする洋平さん 相方・国京も笑顔

洋平さんは芸歴6年目のお笑い芸人で、金髪リーゼントという特徴的な髪形がトレードマークだった。相方の国京(くにきょう)とともに、2025年の「M-1グランプリ」では準々決勝まで進んでいた。しかし、今年4月14日に、急逝したことが所属していた松竹芸能の公式サイトで発表された。



7日には「追悼 共犯者・洋平…アンタずっとめちゃくちゃだったな！！」と題した動画が公開された。ぐんぴぃと相方の土岡哲朗はスーツ姿で登場し、洋平さんの訃報に触れた上で「自分より面白い才能がある後輩が亡くなるのはこんなに悲しいんだ」と死を悼んだ。



また洋平さんが亡くなる10日ほど前に同チャンネルで共犯者の2人と収録した動画があることを明かし、「その動画を出そうかなというタイミングで訃報があり(公開できなかった)」とお蔵入りになりかけたことを明かした。ただ、洋平さんの親族から「ぜひ流してくれませんか。洋平がバキ童チャンネルに出ることをすごく楽しみにしてたので」と伝えられたため、公開に至ったと経緯を説明した。



動画には洋平さんの相方・国京も登場し、計3本の収録動画を3人で視聴する形を取っている。動画では､洋平さんが放送コードギリギリのネタやボケを連発する姿が公開された。動画の締めでは、ぐんぴぃは「バカでおもろいやつでした」と総括。国京も「洋平もこの収録を楽しんでいたと思います。相当リラックスしてましたから」と振り返り、ぐんぴぃも「(洋平さんが)お母さんに『バキ童チャンネルに出たんだよ』って電話してたらしい。『楽しそうにしてたんです』ってお母さんから聞いて。これは相当うれしい。洋平ありがとうな」と改めて悼んでいた。



国京は自身のX(旧ツイッター)でも、同チャンネルに登場したことを報告。「洋平も自分も楽しみにしていたので公開してくれたバキ童チャンネルには感謝しかありません」と感謝を記し、「見てて悲しくなるかと思ったら、くだらなすぎて全然笑えます！是非！」とつづっている。



（よろず～ニュース編集部）