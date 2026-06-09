海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「考えずに食らいつくのは危険!”スペースX・Open AI・ アンソロピック”超大型IPOの会社の裏側と今後の米国株について解説します！」と題した動画を公開した。 2026年はスペースXやオープンAIなど先進企業の超大型IPOが相次いで予定され、世界の投資マネーの動向に大きな注目が集まっている。 宮脇氏は3社の上場の実態と、日本の個人投資家