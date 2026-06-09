トキエアは、「3日間限定タイムセール」を6月9日正午から11日まで開催する。全路線が対象で、片道運賃は平日が7,000円、土日が9,000円。旅客施設使用料は別途必要。搭乗期間は7月3日から17日まで。対象期間中は月・金・土・日・月曜のみの運航となる。販売座席数には限りがあり、完売次第終了。対象路線は、新潟・名古屋/中部〜札幌/丘珠線、新潟〜名古屋/中部線、新潟〜神戸線の各路線。