大規模災害を想定した北陸3県の警察による合同訓練が、富山県内で初めて行われました。この合同訓練は災害現場での救助を専門とし、各県の警察に設置されている広域緊急救助隊を中心として2022年から毎年行われています。富山県内で実施されるのは初めてです。きょうは富山、石川、福井の北陸3県の隊員45人が、愛知県警特別救助班の指示のもと訓練しました。訓練は、災害が起き建物の1階部分が崩れて高い場所に取り残された人がい