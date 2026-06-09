窓口業務は理不尽なクレームを最初に受けなければならない過酷な仕事だ。埼玉県の40代男性は、近所の郵便局で遭遇した信じられないクレーマーの顛末を明かしてくれた。男性が書類を出すために郵便局に入ると、中から怒鳴り声が聞こえてきたという。見ると、80歳くらいの高齢男性が窓口の女性担当者に激しく詰め寄っていた。（文：篠原みつき）「引き落としすればいいだろ？ 何で引き落とさないんだよ」何をそんなに怒っているのか