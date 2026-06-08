大分県では5月、熱中症の疑いによる救急搬送者が過去10年で最多となりました。ジメジメとした日が続くこれからの時期は、いわゆる”梅雨型熱中症”への警戒が必要です。 【写真を見る】「体が暑さに慣れていない」5月の熱中症搬送が過去最多本格的な夏を前に知っておきたい防衛策大分 熱中症疑いの搬送5月は過去10年で最多 大分県内では5月、日田市で観測史上最速となる猛暑日を記録。暑さの本格化とともに警戒が必要なの