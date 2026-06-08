８日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米利上げ観測を背景とした米金利の先高観に加え、原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりが意識されたことが売りにつながった。 ５日に発表された５月の米雇用統計が市場の想定以上に強かったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方が広がった。同日の米長期債相場は反落し、米長期金利が一時４．５５％と２週間ぶりの高水準をつけた流れが東