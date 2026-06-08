【津波注意報】気象庁によりますと、8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近で地震がありました。この地震の震源地はフィリピン付近、震源の深さについてはわかっていませんが、地震の規模はマグニチュード8.2と推定されています。この地震にともない、静岡県を含む茨城県から沖縄県までの太平洋沿岸に津波注意報が午前9時5分に発表されました。静岡県沿岸への津波予想到達時間は午後1時で、予想される津波の高さは1メー