本日6月8日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「夜ふかし的珍ニュース」を予定している。「街行く人に何貧乏かを聞いてみた件」は、“NISA貧乏”などが話題になる中、自身は“何貧乏”なのかを問う街頭インタビュー。ファッションにお金をかける人、推し活に大金を投入する人などに混じって「全然貧乏にな