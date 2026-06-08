気軽に登れる山=低山には心動かされる様々な魅力が満載。番組登場2回目の登山大好き俳優の福田愛依さんは現在福岡県在住。京都の山は初めてとのこと。今回の撮影は京都でも有数の観光名所、あの嵐山からスタート。目指すのは空海ゆかりの古刹・神護寺を擁する高雄山、標高342m。京の奥座敷と呼ばれるこのエリアは紅葉の名所として有名ですが、新緑の季節の涼やかな景色も負けてはいません。 ©スカイＡ いつも元気な