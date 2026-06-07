次回サンデーPUSHスポーツは2026年6月14日（日）放送！北中米W杯直前！本田圭佑が注目する勝利のキーマン3選手に迫る！！ ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：竹内涼真、武田修宏、玉井詩織■W杯男・本田圭佑が注目する日本代表の勝利のキーマン3選手！今大会、日本戦を全て解説するW杯男・本田圭佑は「全員に期待しないと絶対日本代表は上がっていけないと思ってるので、そんな中計算できる選手はどうしても期待してしまいますね。