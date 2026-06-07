止まらぬ投壊にファン悲鳴【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）投手陣が苦境のエンゼルスに、ファンの不満が爆発している。6日（日本時間7日）に行われたドジャースとのフリーウェイシリーズでは、先発のジャック・コハノウィッツ、2番手のブレント・スーターが初回から打ち込まれ、大谷翔平にも2ランを被弾。1死しか取れないまま9失点と、初回から一方的な展開となった。MLB公式サイトでエンゼル