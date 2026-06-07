止まらぬ投壊にファン悲鳴

【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

投手陣が苦境のエンゼルスに、ファンの不満が爆発している。6日（日本時間7日）に行われたドジャースとのフリーウェイシリーズでは、先発のジャック・コハノウィッツ、2番手のブレント・スーターが初回から打ち込まれ、大谷翔平にも2ランを被弾。1死しか取れないまま9失点と、初回から一方的な展開となった。

MLB公式サイトでエンゼルス番を務めるレット・ボリンジャー記者は自身のX（旧ツイッター）で、「ブレント・スーターがショウヘイ・オオタニに2ランを浴びた。初回時点で9-1とエンゼルスはリードを許している。まだ1アウトだ」と投稿。これに対しファンからは「このチームは本当に酷い」「トラウトはなぜここにいたいのか？」「このチームのファンとして本当に恥ずかしい」「エンゼルスはお笑い球団になってしまった」「全員クビだ」など、怒りや失望の声が相次いだ。

さらに「昨日もっと酷くなると予言した」「トライアウトはどこでやっていますか？」「去年より酷くなっているじゃないか」といった悲観的なコメント。エンゼルス放送局「ABTV」によると、フリーウェイシリーズで1イニング9得点が記録されたのは、2006年5月19日（同20日）以来だったという。

エンゼルス投手陣の低迷ぶりは数字にも表れている。MLB公式サイトのチーム成績で、ドジャースがメジャートップの防御率3.01を記録している一方、エンゼルスは28位の4.84。今季も課題だった投手陣の立て直しができていない。エンゼルスでプレーした大谷に痛恨の一発を浴びた一戦は、“投壊”を象徴する試合となった。（Full-Count編集部）