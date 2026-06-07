「シャングリラ」という言葉には、どこか現実離れした理想郷のイメージがあります。喧騒から切り離された静かな楽園、誰もが一度は思い描く“たどり着きたい場所”。その響きには、安らぎだけでなく、手の届きそうで届かない幻想のようなニュアンスも含まれています。音楽の世界でも「シャングリラ」は、逃避や憧れ、あるいは心の中にある理想の風景を描くモチーフとして、数多くのアーティストに選ばれてきました。明るく開放的な