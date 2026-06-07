５試合ぶりの先発だ。J３の福島ユナイテッドFCは６月７日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（33-34位決定戦）で、J３のFC琉球と対戦している。シーズンのラストマッチで、三浦知良は３トップのセンターでスタメン出場。次を予測したポジショニングでチャンスをうかがう。 相手のビルドアップに対しては、効率的なディフェンスで対応。自陣では果敢なプレスバックや身を挺したスライディングタック