メガハウスは、『新テニスの王子様』より「るかっぷ 新テニスの王子様 不二周助＆白石蔵ノ介 セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ 新テニスの王子様 不二周助＆白石蔵ノ介 セット【限定座布団付き】」(9,350円)「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『新テニスの王子様』より