Adoが、7月4日・5日に開催される＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞の開催を記念し、過去のライブ映像を公開する企画「Road to Ao - Special Premiere」の実施を発表した。本日から6月27日まで、4週連続で毎週土曜日21時よりAdoの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。2週目以降の楽曲は後日公開となるので、楽しみにお待ちいただきたい。＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞のチケットは、現在発売中だ。◾️「Roa