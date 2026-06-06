介護サービスを利用していると、「契約時に聞いていた内容と違う」「希望通りのサービスが受けられない」といった悩みが生じることがあります。介護サービスは生活に直結するため、少しの不満でも大きなストレスにつながるものです。そこで今回は、サービスに不満を感じたときの伝え方や、事業所変更をスムーズに進めるポイントなどについて、介護福祉士の鹿見勇輔さんに聞きました。【画像】でわかりやすく！「介護保険サービ