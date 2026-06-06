介護サービスを利用していると、「契約時に聞いていた内容と違う」「希望通りのサービスが受けられない」といった悩みが生じることがあります。介護サービスは生活に直結するため、少しの不満でも大きなストレスにつながるものです。そこで今回は、サービスに不満を感じたときの伝え方や、事業所変更をスムーズに進めるポイントなどについて、介護福祉士の鹿見勇輔さんに聞きました。

【画像】でわかりやすく！ 「介護保険サービス」で“できる”こと、“できない”ことがコレです！

問題解決に取り組んでいないケースも

Q．介護現場でよくあるトラブルや相談内容を教えてください。

鹿見さん「最近、訪問介護事業所の倒産や休廃業、人材不足、訪問介護員の高齢化などが目立ってきており、ご本人の希望通りにサービスを提供してもらえないという相談を受けることがあります。利用契約時に説明を受けていた内容と、現状のサービスが異なってくるケースは珍しくありません。

サービス提供事業所側の状況も理解できるのですが、それは利用者の生活を守るためには関係ありません。現在、訪問介護事業所を利用していて十分なサービス提供を行ってもらえていないと感じている方は、他の訪問介護事業所の利用も検討してみてください」

Q．利用者や家族がサービスに不満がある場合、介護スタッフ側にどのように改善を求めるとよいのでしょうか。

鹿見さん「多くの方に介護保険制度が浸透してきて、介護スタッフに求められること、期待されていることが増えているように思います。

ただ、介護保険制度では、最低限の生活を保障するだけの機能しかないため、介護保険サービスを利用していても物足りないと感じる方もいるはずです。不満があるかもしれませんが、まずは介護保険制度または利用している介護サービスの内容を知ることから始めてもらいたいです。

と言っても、専門的なことを理解するのは難しいと思いますので、ご自身の要望とともに関わっている介護スタッフ、もしくはその事業所の管理者に勇気を振り絞って、直接話をしてみてください。利用者やご家族の言葉には重みがあります。その言葉を聞かせてもらうことで、介護スタッフ側も気付かされることが多々あります」

Q．事業所を変更する際の注意点や、スムーズに進めるコツはありますか。

鹿見さん「まずはサービス提供事業所の管理者に、ご本人やご家族の不満や要望が届いているかをご確認ください。直接関わる現場の介護スタッフだけで問題を抱えて、組織として問題解決に取り組んでいないケースもあります。

それでも事業所変更を希望する際には、ケアマネジャーに仲介してもらうと、アドバイスをもらいながらスムーズに事業所を変更することができます。ケアマネジャーがサービス提供事業所と話をしてくれて、そして新たなサービス提供事業所を見つけてくれます。

ただ、頻繁に事業所を変更している利用者は、どこの事業所を利用していても不満を抱く結果になっています。それは事業所側の問題ではなく、介護保険制度自体の問題のことが多々ありますので、行政などの第三者の立場から意見をもらうとよいと思います」