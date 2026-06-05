佐野元春が、2026年全国ツアー「IN & OUT」の開催を発表。全国18都市・21公演を展開することを発表した。各地で熱狂を巻き起こしたバッキング・バンドは、結成21年目を迎え、なお最強のグルーヴを更新し続けるザ・コヨーテ・バンド。メンバーは、Guitar：深沼元昭、Guitar：藤田顕、Keyboards：渡辺シュンスケ、Drums：小松シゲル、Bass：高桑圭。2025年は45周年イヤーとして、「フジロック・フェスティバル」「ライジングサン