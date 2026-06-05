5日未明、五城目町のほぼ全域で断水が発生しました。配水管の破損が原因で、断水は14時間後の午後3時半にはすべて解消しましたが、約3,500世帯に影響が出ました。五城目町によりますと、断水は5日午前1時半ごろに発生し、町内のほぼ全域の約3,500世帯に影響が出ました。坂谷専一さん「子どもたち急いで起こしてトイレ行きたいってなっても出ないから外にトイレ行くよって連れてった」断水を受け、町では町民センターなど6か