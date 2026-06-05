なきごとが2026年5月30日（土）、「ビタースイートベイビーツアー2026」のツアーファイナルをZepp Shinjukuで行い、二度にわたるアンコールに応える熱演でツアーを締めくくった。【画像】なきごと、Zepp Shinjuku公演（全16枚）2026年より、水上えみり（Vo,Gt）によるソロ体制となったロックバンド・なきごと。新体制として初となる全国ツアーは、3月14日（土）のF.A.D YOKOHAMAを皮切りに全国13カ所を巡り、この日までの12会場は