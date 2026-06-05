未塗装樹脂の劣化、白化は悩みのタネこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載の第16回は、前回の予告から内容を変えて、『黒い樹脂やゴム類を黒くするアイテム』を紹介したいと思います。【画像】黒を黒くする方法はある？旧車の未塗装樹脂パーツ劣化どうする問題！全7枚1980年代頃から、バンパー全体が未塗装の