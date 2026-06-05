吉野家（東京都中央区）が、期間限定の新商品「とろろおくら牛丼」を6月4日に販売開始。夏の定番商品「麦とろ牛皿御膳」と4種の魚粉とアサリエキスのうまみが味わえる「冷汁」も販売中です。【写真】おいしそう！“進化”した「麦とろ牛皿御膳」、“289円”のメニューも！新商品は、とろろとおくらを合わせ、ネバネバ食材の食感を楽しめる丼。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい一品。価格はテイクアウトが778