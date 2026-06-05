吉野家（東京都中央区）が、期間限定の新商品「とろろおくら牛丼」を6月4日に販売開始。夏の定番商品「麦とろ牛皿御膳」と4種の魚粉とアサリエキスのうまみが味わえる「冷汁」も販売中です。

【写真】おいしそう！ “進化”した「麦とろ牛皿御膳」、“289円”のメニューも！

新商品は、とろろとおくらを合わせ、ネバネバ食材の食感を楽しめる丼。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい一品。価格はテイクアウトが778円（以下、税込み）でイートインが792円です。

「麦とろ牛皿御膳」は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残した“ゴロシャキ食感”に。特製タレで煮込んだ牛肉とタマネギを盛り付けた牛皿、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁の5種類がセットになっています。テイクアウトが838円でイートインが853円です。

価格は「とろろおくら牛丼」のテイクアウトが778円（以下、税込み）で店内が792円、「麦とろ牛皿御膳」のテイクアウトが838円で店内が853円、「冷汁」のテイクアウトが246円で店内が250円です。また、「とろろおくら」は単品でも販売。テイクアウトが289円で店内が294円です。