最大9人乗り仕様に採用された独特レイアウトダイハツは2026年3月、公式ホームページで「グランマックス カーゴ」の現行モデルを2026年7月中旬で生産終了すると発表しました。「グランマックス」のルーツは2007年にさかのぼります。もともとはインドネシア市場向けに開発された多目的バンで、耐久性や積載性を重視した設計が特徴でした。【画像】超いいじゃーん！ これがダイハツ斬新「“9人乗り”スライドドアバン」の姿です！