6回無失点投球→防御率0.74へ【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、マウンドでは6回無失点の好投を見せて今季6勝目をマーク。打席でも3安打を放つ大車輪の活躍を見せた。異次元の無双劇に対し、米ファンも脱帽せざるを得ないようだ。マウンドでは3回まで完全投球。3回には右手中指付近