6回無失点投球→防御率0.74へ

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、マウンドでは6回無失点の好投を見せて今季6勝目をマーク。打席でも3安打を放つ大車輪の活躍を見せた。異次元の無双劇に対し、米ファンも脱帽せざるを得ないようだ。

マウンドでは3回まで完全投球。3回には右手中指付近から出血するアクシデントに見舞われたが、4回にはこの日最速の100.4マイル（約161.5キロ）を計測するなど、6回を2安打無失点に抑え切った。打席でも初回の第1打席で内野安打を放つと、その後も出塁を重ねて4打数3安打2四球と大暴れだった。

この日の活躍により、防御率は驚異の0.74まで良化した。規定投球回には惜しくも1イニング届かなかったものの、サイ・ヤング賞の候補に挙がるほどの圧倒的な投球を続けている。打率も.301まで上昇し、投打の両部門でメジャーを席巻している。

歴史的な活躍を続ける二刀流に、SNS上では驚きの声が殺到している。「もしショウへイ・オオタニがいま現在あなたのナ・リーグMVP第一候補でないとしたら、あなたは野球に関してひとつの意見を言うことも許されるべきではない」「彼はなぜCY賞候補なのかを見せている」「インクレディブル」「彼のことがどれだけ話題になろうと、足りない。彼は1/1（唯一無二の存在）」「彼は本当に人間なのか」といった絶賛の声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）