長野智子「前回（5月21日の久保の出演時）、イラン代表のビザの問題についても話しました。現在はどうなんですか？」 久保勇人「イラン代表、試合はできそうな感じです。ただし前回の放送以降もいろいろな動きがあって。たとえばイラン代表は大会期間中、アメリカのアリゾナ州にキャンプ地を据えて、そこから試合会場へ行こうとしていた。ところがメキシコのティファナに突然、変更されました。イラン代表って１次リーグの