蚊取り線香、いわゆる電子蚊取り機、電撃殺虫ラケット、さらには吸引式や二酸化炭素誘引式、体温模倣誘引式の蚊取り器まで、人類は「夏になるとブーンという音と共にやってくる嫌な奴」を撃退するための発明を繰り返してきた。そして今、それらの決定版になるかもしれない「防空システム」が登場した。開発したのは中国の常州市出身の王川氏とその仲間だ。ネットを通じて「爆売れ」状態という。中国メディアの封面新聞が伝えた。王