三浦璃来さんがSNSに投稿ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんが2日の夜、自身のインスタグラムとXを更新。木原龍一さんが「芸術的」と評する4年前のワンシーンを投稿すると、海外にも反響が広がった。三浦さんはSNSに「緊張しすぎると滑り方が分からなくなります」として、2022年北京五輪の動画を投稿した。個人戦フリー直前の練習中、三浦さんが転倒して壁に