三浦璃来さんがSNSに投稿

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんが2日の夜、自身のインスタグラムとXを更新。木原龍一さんが「芸術的」と評する4年前のワンシーンを投稿すると、海外にも反響が広がった。

三浦さんはSNSに「緊張しすぎると滑り方が分からなくなります」として、2022年北京五輪の動画を投稿した。

個人戦フリー直前の練習中、三浦さんが転倒して壁に激突するシーン。「#でもこれのおかげで緊張ほぐれた #龍一くんの大好きな動画」とも記している。

インスタグラムに木原さんが「転け方が芸術的」とコメントすれば、Xには海外ファンからの反応が寄せられた。

「壁にぶつかって緊張がほぐれたとは。怪我はなかったよね？」

「怪我をしなくて良かった」

「リュウイチのお気に入りの動画だって？ もうリュウイチったら…悪い人」

「引退した今、リクリュウが北京五輪の演技を振り返りながらリアクションする動画を見てみたい！ 本当に多くの人に刺激を与えてくれる素敵なカップル」

りくりゅうの2人は4月28日に引退会見を開いた。プロスケーターとして活動するほか、指導者として後進の育成にも意欲を見せている。



（THE ANSWER編集部）