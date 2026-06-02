南海キャンディーズの山里亮太さんが2026年6月1日、自身のXにて「かなり今さらになるかもですが、銀河の一票が面白すぎる...Netflixで追いかけて、あっという間に追いついてしまった」とポストしたところ、過去の発言との整合性を問う声が出ている。政権寄りの発言が目立つ？山里さんは自身がMCを務める情報番組『DayDay．』（日本テレビ系）内で野党に批判的な発言をすることもあり、「政権寄り」とみる向きもある。例えば1月5日