【Amazon：Dell ゲーミングモニター】 期間：6月2日0時～6月15日23時59分 Dell Alienware 24.5インチゲーミングモニター「AW2524HF」 Amazonにて、Dellのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。 今回、「Alienware」シリーズよりフルHD（1,920×1,080）解像度で最大500Hzのリフレッシュレート