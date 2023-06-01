【Amazonセール】Dell製Alienwareシリーズゲーミングモニター24.5インチ「AW2524HF」、27インチ「AW2724HF」がお買い得
【Amazon：Dell ゲーミングモニター】 期間：6月2日0時～6月15日23時59分
Dell Alienware 24.5インチゲーミングモニター「AW2524HF」
Amazonにて、Dellのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。
今回、「Alienware」シリーズよりフルHD（1,920×1,080）解像度で最大500Hzのリフレッシュレートに対応し、AMD FreeSync Premiumを搭載した24.5インチIPSゲーミングモニター「AW2524HF」と、フルHD（1,920×1,080）解像度で最大360Hzのリフレッシュレートに対応し、IPSパネル採用した27インチゲーミングモニター「AW2724HF」が、それぞれ期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。