この記事をまとめると ■アペックスが2026年からフォーミュラジムカーナに協賛を開始 ■妥協なき製品開発思想で各種パーツを製造 ■モータースポーツ文化を絶やさないため協賛している 学生たちが競技を通じて成長する舞台を応援 イコールコンディションで大学自動車部の学生たちがしのぎを削るフォーミュラジムカーナ。この大会の開催に欠かせないのが協賛企業の存在だ。多くの企業が支援に名を連ねるなか、とりわけ学生たちへ