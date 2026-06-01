ファジアーノ岡山 ウェリックポポ選手 サッカー・J1ファジアーノ岡山のFW、ウェリック ポポ選手(24)がチームを離脱することが分かりました。ファジアーノを退団し、他クラブへ移籍するものとみられています。 2025年シーズン途中に、レッドブル・ブラガンチーノ（ブラジル）からファジアーノに期限付きで移籍加入したウェリック ポポ選手。特別リーグでは15試合に