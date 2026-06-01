ダイヘンに注目したい。小型変圧器などで高実績を持つ同社の２６年３月期の連結営業利益は、前の期比１６．１％増の１８７億７８００万円と最高益を更新した。足もとでデータセンター向けなどの需要増で半導体製造装置向けの高周波電源システムが好調。変圧器や蓄電システムなども伸びている。２７年３月期も引き続き半導体関連などの需要拡大が見込め同利益は前期比３３．１％増の２５０億円と最高益更新が予想され