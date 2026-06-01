ロバーツ監督「いかに素晴らしいかを物語っている」【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦で6回途中10奪三振4安打無失点と好投し、5勝目を挙げた。デーブ・ロバーツ監督は「彼やショウヘイはベストな状態でなくても5回無失点みたいな投球ができる。いかに素晴らしいかを物語っている」と称えた。3者凡退に抑えたのは初回だけ