ロバーツ監督「いかに素晴らしいかを物語っている」

【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦で6回途中10奪三振4安打無失点と好投し、5勝目を挙げた。デーブ・ロバーツ監督は「彼やショウヘイはベストな状態でなくても5回無失点みたいな投球ができる。いかに素晴らしいかを物語っている」と称えた。

3者凡退に抑えたのは初回だけ。2回以降は走者を背負っての投球となったが、痛打を許さなかった。「速球の制球は良くなかった。それが原因で球数が増えてしまったけど、打たれることはなかった。6回もマウンドに上がって欲しかった。実際に上がってくれたけど、投げさせすぎだけは避けたかった。6回を投げ切ることもできたと思うけど、その代償を考えた」とイニング途中、104球での降板を説明した。

4点リードの5回1死二、三塁ではシュワーバー、ターナーを2者連続三振に仕留めた。「そこが試合のターニングポイントだった。無傷で切り抜けることができた。それこそがエースたる所以だ」と賛辞の言葉を送った。

6回を投げ切ることはできなかったが、自身2連勝。防御率2.86となった。「本当にいい選手というのは最高の状態でなくても打ち取ることができる。ほとんどの場合、最高の状態で登板できるということはない」。エースの投球に、ロバーツ監督は大きくうなずいていた。（Full-Count編集部）