リチャードが今朝丸の低めの直球を右中間スタンドへ巨人のリチャード内野手が31日、ジャイアンツタウンで行われたファーム交流戦・阪神戦で2号ソロを放った。逆方向に運んだ一発に、ファンは「1軍来てくれ」「待ってるぞリチャード」「飛ばす力はさすがですね！」と喜びの声を上げた。「4番・指名打者」で先発出場したリチャードは1、2打席目は空振り三振に倒れていた。しかし本領を発揮したのは6回2死で迎えた第3打席だ。今朝丸